WinkСериалыСпортивная Сессия1-й сезонСпортивная сессия #2: Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград
2025, Спортивная сессия #2: Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград
Документальный12+
Спортивная Сессия (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Вузы России продолжают сдавать «Спортивную сессию». Блогер Наталия Гасанханова и журналист Владимир Иванов исследуют студенческий спорт в десяти университетах страны, чтобы выяснить, где действительно готовят чемпионов.
Вторая остановка — Калининград. Правда ли, что студенты-спортсмены БФУ проводят в спортзале больше времени, чем на лекциях? Есть ли у них шанс попасть на крупные соревнования? И какую стипендию получают чемпионы? Это будет честная проверка студенческого спорта. Сдаст ли Балтийский федеральный университет «Спортивную сессию»? Смотрите во втором выпуске проекта.