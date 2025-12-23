WinkСериалыСпортивная Сессия1-й сезонСпортивная сессия #5: Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск
2025, Спортивная сессия #5: Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск
Документальный
Спортивная Сессия (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Вузы России продолжают сдавать «Спортивную сессию». Блогер Наталия Гасанханова и журналист Владимир Иванов исследуют студенческий спорт в десяти университетах страны, чтобы выяснить, где действительно готовят чемпионов.
В пятой серии мы отправились на Сахалин. Правда ли, что студентам приходится делить горнолыжный склон с туристами, и как это влияет на их результаты? Действительно ли сахалинским стрелкам приходится оттачивать мастерство не в вузовском тире, а в городских залах? И как студентам удалось добиться первых побед в новом направлении — тхэквондо?
Это будет честная проверка студенческого спорта. Сдаст ли Сахалинский государственный университет «Спортивную сессию»? Узнаете в пятом выпуске проекта.