Спортивная Сессия (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Вузы России продолжают сдавать «Спортивную сессию». Блогер Наталия Гасанханова и журналист Владимир Иванов исследуют студенческий спорт в десяти университетах страны, чтобы выяснить, где действительно готовят чемпионов.

В четвертой серии мы отправились в Ижевск. Правда ли, что в местной лаборатории можно узнать, в каком виде спорта ты можешь стать чемпионом? Можно ли построить спортивную карьеру между парами в университете? И готовы ли университетские команды конкурировать с профессиональными клубами? Это будет честная проверка студенческого спорта. Сдаст ли Ижевский технический университет «Спортивную сессию»? Узнаете в четвертом выпуске проекта.

