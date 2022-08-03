Долгожданное возвращение в мир гламура и интриг Верхнего Ист-Сайда. Главные герои пытаются найти свое место в мире, где каждое действие может стать причиной нового скандала. Оставайтесь на Wink и включайте мелодраму «Сплетница» — 4 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.



В четвертом сезоне Блэр и Чак окончательно расстаются, после чего девушка начинает учебу в Колумбийском университете. Дэн неожиданно становится отцом, когда Джорджина оставляет ему на попечение маленького ребенка. Нейт заводит роман с таинственной незнакомкой по имени Джульет, а Лили пытается продать компанию Барта Басса. Серена сталкивается с проблемами из-за действий своей матери, совершенных много лет назад, а на Манхэттен тем временем приезжает кузина Серены, Чарли Роудс, которая может оказаться совсем не тем человеком, которым все ее представляли.



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