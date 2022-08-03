Сплетница (сериал, 2010) сезон 4 смотреть онлайн
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О сериале
Долгожданное возвращение в мир гламура и интриг Верхнего Ист-Сайда. Главные герои пытаются найти свое место в мире, где каждое действие может стать причиной нового скандала. Оставайтесь на Wink и включайте мелодраму «Сплетница» — 4 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.
В четвертом сезоне Блэр и Чак окончательно расстаются, после чего девушка начинает учебу в Колумбийском университете. Дэн неожиданно становится отцом, когда Джорджина оставляет ему на попечение маленького ребенка. Нейт заводит роман с таинственной незнакомкой по имени Джульет, а Лили пытается продать компанию Барта Басса. Серена сталкивается с проблемами из-за действий своей матери, совершенных много лет назад, а на Манхэттен тем временем приезжает кузина Серены, Чарли Роудс, которая может оказаться совсем не тем человеком, которым все ее представляли.
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Рейтинг
- МПРежиссёр
Марк
Пизнарский
- НБРежиссёр
Норман
Бакли
- ДМРежиссёр
Дж.
Миллер Тобин
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актриса
Лейтон
Мистер
- Актёр
Эд
Вествик
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- КРАктриса
Келли
Разерфорд
- Актёр
Мэттью
Сеттл
- ТМАктриса
Тейлор
Момсен
- ДЗАктриса
Джессика
Зор
- СШАктриса
Сюзанна
Шадковски
- АЛСценарист
Аманда
Лэшер
- ДКСценарист
Джейк
Коберн
- Продюсер
Джош
Шварц
- ДСПродюсер
Джонатан
С. Броди
- ЭДПродюсер
Эми
Дж. Кауфман
- ССПродюсер
Стефани
Сэвадж
- ЛВХудожник
Лорен
Викс
- МЯХудожник
Малчус
Яноко
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ГЖМонтажёр
Гарри
Жиержиан
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн