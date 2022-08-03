Блейк Лайвли, Пенн Бэджли, Эд Вествик и Лейтон Мистер продолжают испытывать на прочность дружбу, любовь и личные принципы. Не пропустите третью часть подростковой мелодрамы «Сплетница» — 3 сезон смотреть в хорошем качестве и без рекламы можно в любое время на Wink.



В третьем сезоне Блэр, Дэн, Серена, Нейт, Чак и Ванесса сталкиваются с реалиями взрослой жизни. Дженни начинает свое правление в качестве новой школьной королевы, что ставит под угрозу ее дружбу с Эриком. Отношения между Сереной и Блэр также подвергаются испытаниям, в то время как у Чака и Блэр назревает конфликт из-за их манипулятивных игр.



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