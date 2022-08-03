Сплетница (сериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
Блейк Лайвли, Пенн Бэджли, Эд Вествик и Лейтон Мистер продолжают испытывать на прочность дружбу, любовь и личные принципы. Не пропустите третью часть подростковой мелодрамы «Сплетница» — 3 сезон смотреть в хорошем качестве и без рекламы можно в любое время на Wink.
В третьем сезоне Блэр, Дэн, Серена, Нейт, Чак и Ванесса сталкиваются с реалиями взрослой жизни. Дженни начинает свое правление в качестве новой школьной королевы, что ставит под угрозу ее дружбу с Эриком. Отношения между Сереной и Блэр также подвергаются испытаниям, в то время как у Чака и Блэр назревает конфликт из-за их манипулятивных игр.
Сложные решения, тайные связи и неожиданные повороты сюжета — все это ждет вас в новом сезоне молодежного хита «Сплетница» — сериал онлайн в хорошем качестве смотреть на русском языке можно прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!
Рейтинг
- МПРежиссёр
Марк
Пизнарский
- НБРежиссёр
Норман
Бакли
- ДМРежиссёр
Дж.
Миллер Тобин
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актриса
Лейтон
Мистер
- Актёр
Эд
Вествик
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- КРАктриса
Келли
Разерфорд
- Актёр
Мэттью
Сеттл
- ТМАктриса
Тейлор
Момсен
- ДЗАктриса
Джессика
Зор
- СШАктриса
Сюзанна
Шадковски
- АЛСценарист
Аманда
Лэшер
- ДКСценарист
Джейк
Коберн
- Продюсер
Джош
Шварц
- ДСПродюсер
Джонатан
С. Броди
- ЭДПродюсер
Эми
Дж. Кауфман
- ССПродюсер
Стефани
Сэвадж
- ЛВХудожник
Лорен
Викс
- МЯХудожник
Малчус
Яноко
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ГЖМонтажёр
Гарри
Жиержиан
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн