Сочувствующий (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Этот сезон пока недоступен
О сериале
Заключённый исправительного лагеря во Вьетнаме пишет признание. Некоторое время назад, когда война уже близилась к завершению, он служил капитаном при генерале Южного Вьетнама и шпионил в пользу Севера. Он сотрудничал с ЦРУ, тяжело переживал пытки пойманных коммунистических товарищей и после победы мечтал начать строить прекрасный Вьетнам будущего, но получил приказ бежать вместе с генералом в США. В новой стране капитан пытался найти своё место и продолжал исправно докладывать Вьетконгу.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Пак
Чхан-ук
- ММРежиссёр
Марк
Манден
- ФМРежиссёр
Фернанду
Мейреллиш
- ХСАктёр
Хоа
Сюаньдэ
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- ТЛАктёр
Тоан
Ле
- ФНАктёр
Фред
Нгуен Кхан
- ВЛАктриса
Ви
Ле
- ДНАктёр
Дуи
Нгуен
- Актриса
Сандра
О
- АЧАктёр
Алан
Чонг
- НЛАктёр
Нят
Линь Фан Зя
- НКАктриса
Нгуен
Као Ки Дуен
- ТДАктёр
Том
Данг
- ТФАктёр
Тьен
Фам
- СЛАктёр
Скотт
Ли
- КТАктриса
Кью
Тинь
- ДХАктёр
Джозеф
Хью
- Сценарист
Пак
Чхан-ук
- Сценарист
Дон
Маккеллар
- ВТСценарист
Вьет
Тхань Нгуен
- МХСценарист
Меган
Хуан
- МРСценарист
Марк
Ричард
- ДАПродюсер
Джесс
Андерсон
- Продюсер
Пак
Чхан-ук
- Продюсер
Роберт
Дауни мл.
- НФПродюсер
Нив
Фичман
- МХПродюсер
Меган
Хуан
- ДГХудожник
Дональд
Грэм Берт
- АХХудожник
Алек
Хэммонд
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- КДОператор
Ким
Джи-ён
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук