Сочувствующий. Сезон 1
Wink
Сериалы
Сочувствующий
1-й сезон

Сочувствующий (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, The Sympathizer 7 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Заключённый исправительного лагеря во Вьетнаме пишет признание. Некоторое время назад, когда война уже близилась к завершению, он служил капитаном при генерале Южного Вьетнама и шпионил в пользу Севера. Он сотрудничал с ЦРУ, тяжело переживал пытки пойманных коммунистических товарищей и после победы мечтал начать строить прекрасный Вьетнам будущего, но получил приказ бежать вместе с генералом в США. В новой стране капитан пытался найти своё место и продолжал исправно докладывать Вьетконгу.

Страна
США
Жанр
Военный, Комедия, Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сочувствующий»