Сочувствующий
Актёры и съёмочная группа сериала «Сочувствующий»

Режиссёры

Пак Чхан-ук

Park Chan-wook
Режиссёр
Марк Манден

Marc Munden
Режиссёр
Фернанду Мейреллиш

Fernando Meirelles
Режиссёр

Актёры

Хоа Сюаньдэ

Hoa Xuande
АктёрThe Captain
Роберт Дауни мл.

Robert Downey Jr.
АктёрClaude / Professor Hammer / Ned Godwin / Niko Damianos / The Priest
Тоан Ле

Toan Le
АктёрThe General
Фред Нгуен Кхан

Fred Nguyen Khan
АктёрBon
Ви Ле

Vy Le
АктрисаLana
Дуи Нгуен

Duy Nguyen
АктёрMan
Сандра О

Sandra Oh
АктрисаSofia Mori
Алан Чонг

Alan Trong
АктёрSonny
Нят Линь Фан Зя

Nhat Linh Phan Gia
АктёрThe Major
Нгуен Као Ки Дуен

Nguyen Cao Ky Duyen
АктрисаMadame
Том Данг

Tom Dang
АктёрSkinny Timid RTO
Тьен Фам

Tien Pham
АктёрPetulant Captain
Скотт Ли

Scott Ly
АктёрHefty Gunner
Кью Тинь

Kieu Chinh
АктрисаCrapulent Major's Mother
Джозеф Хью

Joseph Hieu
АктёрGrizzled Sergeant

Сценаристы

Пак Чхан-ук

Park Chan-wook
Сценарист
Дон Маккеллар

Don McKellar
Сценарист
Вьет Тхань Нгуен

Viet Thanh Nguyen
Сценарист
Меган Хуан

Maegan Houang
Сценарист
Марк Ричард

Mark Richard
Сценарист

Продюсеры

Джесс Андерсон

Jes Anderson
Продюсер
Пак Чхан-ук

Park Chan-wook
Продюсер
Роберт Дауни мл.

Robert Downey Jr.
Продюсер
Нив Фичман

Niv Fichman
Продюсер
Меган Хуан

Maegan Houang
Продюсер

Художники

Дональд Грэм Берт

Donald Graham Burt
Художник
Алек Хэммонд

Alec Hammond
Художник
Дэнни Гликер

Danny Glicker
Художник

Операторы

Ким Джи-ён

Kim Ji-yong
Оператор
Бэрри Экройд

Barry Ackroyd
Оператор

Композиторы

Чо Ён-ук

Jo Yeong-wook
Композитор