Актёры и съёмочная группа сериала «Сочувствующий»
Режиссёры
Актёры
АктёрThe Captain
Хоа СюаньдэHoa Xuande
АктёрClaude / Professor Hammer / Ned Godwin / Niko Damianos / The Priest
Роберт Дауни мл.Robert Downey Jr.
АктёрThe General
Тоан ЛеToan Le
АктёрBon
Фред Нгуен КханFred Nguyen Khan
АктрисаLana
Ви ЛеVy Le
АктёрMan
Дуи НгуенDuy Nguyen
АктрисаSofia Mori
Сандра ОSandra Oh
АктёрSonny
Алан ЧонгAlan Trong
АктёрThe Major
Нят Линь Фан ЗяNhat Linh Phan Gia
АктрисаMadame
Нгуен Као Ки ДуенNguyen Cao Ky Duyen
АктёрSkinny Timid RTO
Том ДангTom Dang
АктёрPetulant Captain
Тьен ФамTien Pham
АктёрHefty Gunner
Скотт ЛиScott Ly
АктрисаCrapulent Major's Mother
Кью ТиньKieu Chinh
АктёрGrizzled Sergeant