Сочувствующий (сериал, 2024) смотреть онлайн
О сериале
Шпионская драма с черным юмором «Сочувствующий» — сериал о человеке, который вынужден вести двойную жизнь: капитан армии Южного Вьетнама оказывается тайным агентом Севера и вынужден жить так, чтобы его не разоблачили ни «свои», ни «чужие».
После падения Сайгона в апреле 1975 года Капитан бежит в США вместе со своим Генералом. Они оказываются в Южной Калифорнии и попадают в среду вьетнамских эмигрантов, которые лишились дома и ненавидят тех, кто победил. Но даже вдали от родины Капитан продолжает работу: он наблюдает, докладывает, провоцирует и старательно отводит от себя любые подозрения.
Смотреть сериал «Сочувствующего» стоит тем, кому интересны сюжеты про шпионов, где герой постоянно ходит по краю: любая мелочь — слово, жест, знакомый человек — могут его выдать, а заплатить за это придется собственной жизнью.
Рейтинг
