Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 10 смотреть онлайн

2004, Смешарики. Сезон 10 28 серий
Мультсериалы0+

О сериале

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.

Россия
Мультсериалы

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

