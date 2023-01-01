Сказочный сон. Сезон 1
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1-й сезон

Сказочный сон (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

9.12023, Сказочный сон. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сбежав от мужа, Василиса решает открыть небольшой собственный бизнес. Но муж не собирается ее отпускать и пытается уничтожить её дело, чтобы, оставшись ни с чем, она приползла к нему на коленях. Василисе помогает подруга Светочка, которая мечтает выскочить за богатого принца. Вот только идеального мужчину суждено встретить не Светочке. Алексей влюбляется в Василису с первого взгляда. Его бывшая девушка Даша намерена вернуть его любыми способами.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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