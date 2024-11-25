Сбежав от мужа, Василиса решает открыть небольшой собственный бизнес. Но муж не собирается ее отпускать и пытается уничтожить её дело, чтобы, оставшись ни с чем, она приползла к нему на коленях. Василисе помогает подруга Светочка, которая мечтает выскочить за богатого принца. Вот только идеального мужчину суждено встретить не Светочке. Алексей влюбляется в Василису с первого взгляда. Его бывшая девушка Даша намерена вернуть его любыми способами.

