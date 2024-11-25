Сказочный сон. Сезон 1. Серия 4
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Сказочный сон
1-й сезон
4-я серия

Сказочный сон (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.12023, Сказочный сон. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сбежав от мужа, Василиса решает открыть небольшой собственный бизнес. Но муж не собирается ее отпускать и пытается уничтожить её дело, чтобы, оставшись ни с чем, она приползла к нему на коленях. Василисе помогает подруга Светочка, которая мечтает выскочить за богатого принца. Вот только идеального мужчину суждено встретить не Светочке. Алексей влюбляется в Василису с первого взгляда. Его бывшая девушка Даша намерена вернуть его любыми способами.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск