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Сказочный сон (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12023, Сказочный сон. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+
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О сериале
Сбежав от мужа, Василиса решает открыть небольшой собственный бизнес. Но муж не собирается ее отпускать и пытается уничтожить её дело, чтобы, оставшись ни с чем, она приползла к нему на коленях. Василисе помогает подруга Светочка, которая мечтает выскочить за богатого принца. Вот только идеального мужчину суждено встретить не Светочке. Алексей влюбляется в Василису с первого взгляда. Его бывшая девушка Даша намерена вернуть его любыми способами.
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