Сердце Риты (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Помощник нотариуса Рита живет в любви с мужем. Но никто, кроме мужа и отца, не знает, что у Риты врожденный порок сердца, и она может умереть в любой момент. Когда Рита в очередной раз попадает в больницу, к ней приходит любовница мужа, которая, как оказалось, ждет ребенка. Рита разводится, и проходит через операцию по пересадке сердца. Донор – молодая женщина Наташа. Муж Наташи Кирилл подписывает согласие на пересадку сердца жены.



Рите начинают сниться сны: двое детей – мальчик и девочка, которые зовут ее мамой… Понимая, что это говорит сердце погибшей Наташи, Рита устраивается в ее семью репетитором, сближаясь с Кириллом и его детьми. А заодно уговаривает своего отца-полицейского помочь Кириллу узнать, почему на самом деле погибла Наташа…



