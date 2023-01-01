Биография

Вячеслав Николенко – актер украинского и российского кино, родился 3 мая 1980 г. (г. Николаев, СССР). Российскому и украинскому телезрителю он также известен как талантливый театральный актер, и многим полюбились его роли в сериалах. После школы будущий актер отправился в столицу Украины, где поступил в Киевский национальный университет. После окончания вуза стал ведущим актером Национального академического театра в Киеве, где и продолжает работать до сих пор. Первые серьезные роли Вячеслав Николенко получил благодаря своей неординарной внешности, а также приятному лирическому баритону. Дополнительным достоинством актера стало его профессиональное увлечение фехтованием и верховой ездой. С 2001 г. сотрудничает с мастерской М. Ю. Резниковича. Жанры фильмов Вячеслава Николенко очень разнообразны. Среди его работ встречаются комедийные, мелодраматические и приключенческие фильмы. Самые известные телесериалы актера – это «Возвращение Мухтара 4», «Соседи», «Весна в декабре», «Байки Митяя», «Нюхач», «Отдел 44», «Приговор идеальной пары», «Случайных встреч не бывает», «Плохой хороший коп», «Центральная больница», «Майор и магия», и многие другие.