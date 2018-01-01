Wink
Сериалы
Сердце Риты
Актёры и съёмочная группа сериала «Сердце Риты»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сердце Риты»

Режиссёры

Роман Бровко

Роман Бровко

Режиссёр

Актёры

Вера Шпак

Вера Шпак

Актриса
Алексей Морозов

Алексей Морозов

Актёр
Виктор Сарайкин

Виктор Сарайкин

Актёр
Наталья Калатай

Наталья Калатай

Актриса
Светлана Зельбет

Светлана Зельбет

Актриса
Виктория Билан

Виктория Билан

Актриса
Вячеслав Николенко

Вячеслав Николенко

Актёр
Екатерина Вишневая

Екатерина Вишневая

Актриса
Олег Примогенов

Олег Примогенов

Актёр

Сценаристы

Ольга Жабина

Ольга Жабина

Сценарист
Елена Баландина

Елена Баландина

Сценарист
Александра Ноткина

Александра Ноткина

Сценарист

Продюсеры

Виктория Бурдукова

Виктория Бурдукова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер

Художники

Александра Карякина

Александра Карякина

Художница
Елена Мирошниченко

Елена Мирошниченко

Художница

Монтажёры

Артем Сухарев

Артем Сухарев

Монтажёр

Операторы

Павел Муравьев

Павел Муравьев

Оператор

Композиторы

Юрий Здоренко

Юрий Здоренко

Композитор