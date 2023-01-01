Семейный брак. Сезон 2
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Семейный брак
2-й сезон

Семейный брак (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

7.82019, State of the Union 10 серий
Драмы, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Муж и жена обсуждают отношения перед сеансом психотерапии, пытаясь понять, хотят ли они быть вместе. Драмеди «Семейный брак» — сериал-антология, сценарий которого написал Ник Хорнби («Дикая», «Фанатик»), а снял Стивен Фрирз («Примадонна», «Филомена»). Главные роли в проекте сыграли Розамунд Пайк, Крис О’Дауд, Патриша Кларксон и Брендан Глисон.

Когда в отношениях семейных пар наступает кризис, один из способов сохранить брак — пойти к психологу и проговорить свои проблемы. Но одним кабинетом врача беседы не ограничиваются. Каждую неделю муж и жена встречаются в уютном кафе перед очередным сеансом и обсуждают свои чувства и желания. Иногда в этих разговорах открываются неожиданные факты, которые могут кардинально поменять взгляды супругов.

Небольшие серии по 10 минут познакомят с непростыми героями на грани развода. Смотрите сериал «Семейный брак» в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семейный брак»

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