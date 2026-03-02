Семь дней Надежды (сериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн

Молодую ткачиху Надежду Родионову, обслуживающую 12 станков, всячески поощряли на фабрике: наградили поездкой в Италию, дали новую квартиру, выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета, при этом администрация фабрики закрывала глаза на то, что часть продукции Надежды была браком...

