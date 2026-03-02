Семь дней Надежды. Сезон 1
Wink
Сериалы
Семь дней Надежды
1-й сезон

Семь дней Надежды (сериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн

1988, Семь дней Надежды. Сезон 1 2 серии
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодую ткачиху Надежду Родионову, обслуживающую 12 станков, всячески поощряли на фабрике: наградили поездкой в Италию, дали новую квартиру, выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета, при этом администрация фабрики закрывала глаза на то, что часть продукции Надежды была браком...

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Семь дней Надежды»