Семь дней Надежды (сериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн
1988, Семь дней Надежды. Сезон 1 2 серии
Драма18+
Молодую ткачиху Надежду Родионову, обслуживающую 12 станков, всячески поощряли на фабрике: наградили поездкой в Италию, дали новую квартиру, выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета, при этом администрация фабрики закрывала глаза на то, что часть продукции Надежды была браком...
5.9 КиноПоиск
- ВФРежиссёр
Виталий
Фетисов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Нина
Русланова
- НТАктриса
Наталья
Табакова
- Актриса
Людмила
Полякова
- АБАктёр
Александр
Берда
- ЛШАктриса
Людмила
Шувалова
- Актриса
Ирина
Бякова
- АЯАктёр
Алексей
Ясулович
- ДЩАктёр
Дальвин
Щербаков
- ВИАктёр
Владимир
Иванов
- МПАктриса
Мария
Пастухова
- ГМАктриса
Галина
Макарова
- ВЗАктёр
Владимир
Земляникин
- ЛМАктриса
Луиза
Мосендз
- ССАктриса
Светлана
Смехнова
- МШСценарист
Михаил
Шатров
- ВБОператор
Владимир
Бондарев
- СЖКомпозитор
Сергей
Жуков