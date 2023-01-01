Рублевка. Как устроена жизнь миллионеров?. Сезон 1
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Рублевка. Как устроена жизнь миллионеров?
1-й сезон

Рублевка. Как устроена жизнь миллионеров? (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Рублевка. Как устроена жизнь миллионеров?. Сезон 1 4 серии
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Количество рублей, а также долларов и евро на квадратный сантиметр на Рублевке такое, что впору говорить, что местные жители купаются в деньгах. Так ли это? Как на самом деле живут миллионеры? Куда они тратят свои капиталы? Что они едят? Как празднуют дни рождения? Куда отправляют на лето детей?

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Страна
Россия
Жанр
Документальный

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