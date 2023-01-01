Рублевка. Как устроена жизнь миллионеров? (сериал, 2013) смотреть онлайн

Количество рублей, а также долларов и евро на квадратный сантиметр на Рублевке такое, что впору говорить, что местные жители купаются в деньгах. Так ли это? Как на самом деле живут миллионеры? Куда они тратят свои капиталы? Что они едят? Как празднуют дни рождения? Куда отправляют на лето детей?



Все сезоны сериала Рублевка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.