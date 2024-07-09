Количество рублей, а также долларов и евро на квадратный сантиметр на Рублевке такое, что впору говорить, что местные жители купаются в деньгах. Так ли это? Как на самом деле живут миллионеры? Куда они тратят свои капиталы? Что они едят? Как празднуют дни рождения? Куда отправляют на лето детей?

