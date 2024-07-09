Рублевка. Как устроена жизнь миллионеров?. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Рублевка. Как устроена жизнь миллионеров?
1-й сезон
4-я серия

Рублевка. Как устроена жизнь миллионеров? (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

7.42013, Рублевка. Как устроена жизнь миллионеров?. Сезон 1. Серия 4
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Количество рублей, а также долларов и евро на квадратный сантиметр на Рублевке такое, что впору говорить, что местные жители купаются в деньгах. Так ли это? Как на самом деле живут миллионеры? Куда они тратят свои капиталы? Что они едят? Как празднуют дни рождения? Куда отправляют на лето детей?

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг