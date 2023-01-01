Роковая подмена (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
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Две сестры пытаются разобраться, как получилось, что они растят не своих детей. Мелодрама «Роковая подмена» — сериал о тайнах прошлого, которые оказываются на поверхности.
В семье Милы трагедия: тяжело заболела ее дочь, а муж не был готов к такой ответственности и бросил жену с ребенком. Теперь Миле нужно ухаживать за больной девочкой в одиночку и найти подходящего донора для лечения. В отчаянии она просит о помощи сестру Карину и ее супруга Диму. Оказывается, что Дима — идеальный донор. После скандала и ДНК-теста выясняется, что он отец девочки. Мила уверена, что родила не от него, однако ситуация оказывается куда запутаннее, поскольку у Димы с Кариной тоже есть дочь.
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Информация
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- ДБАктриса
Дарья
Белодед
- Актёр
Родион
Галюченко
- АШАктриса
Анна
Шкиль
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- ДКАктриса
Дарья
Карпеченкова
- КНАктриса
Ксения
Новикова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЛКПр�одюсер
Лилия
Ковалевич
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский