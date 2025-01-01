Роковая подмена (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Две сестры пытаются разобраться, как получилось, что они растят не своих детей. Мелодрама «Роковая подмена» — сериал о тайнах прошлого, которые оказываются на поверхности.



В семье Милы трагедия: тяжело заболела ее дочь, а муж не был готов к такой ответственности и бросил жену с ребенком. Теперь Миле нужно ухаживать за больной девочкой в одиночку и найти подходящего донора для лечения. В отчаянии она просит о помощи сестру Карину и ее супруга Диму. Оказывается, что Дима — идеальный донор. После скандала и ДНК-теста выясняется, что он отец девочки. Мила уверена, что родила не от него, однако ситуация оказывается куда запутаннее, поскольку у Димы с Кариной тоже есть дочь.



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