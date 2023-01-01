RCC Hard 15. Сезон 1
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1-й сезон

RCC Hard 15 (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, RCC Hard 15. Сезон 1 14 серий
Спортивный18+

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1-й сезон

О сериале

Уральская лига кулачных боев приготовила для нас нечто особенное на юбилейном RCC HARD 15! Во главе турнира особняком стоят два поединка, которые можно назвать чемпионскими в квадрате. Прошедшие жесткий, кровавый путь на вершину чемпионы RCC HARD ставят свои кулоны против поясов лиги Hardcore в неофициальной объединительной истории, громче которой сложно что-либо придумать.

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Жанр
Спортивный

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