RCC Hard 15 (сериал, 2025) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Уральская лига кулачных боев приготовила для нас нечто особенное на юбилейном RCC HARD 15! Во главе турнира особняком стоят два поединка, которые можно назвать чемпионскими в квадрате. Прошедшие жесткий, кровавый путь на вершину чемпионы RCC HARD ставят свои кулоны против поясов лиги Hardcore в неофициальной объединительной истории, громче которой сложно что-либо придумать.

