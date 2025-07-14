RCC Hard 15 (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Никонов vs Рамазанов
Уральская лига кулачных боев приготовила для нас нечто особенное на юбилейном RCC HARD 15! Во главе турнира особняком стоят два поединка, которые можно назвать чемпионскими в квадрате. Прошедшие жесткий, кровавый путь на вершину чемпионы RCC HARD ставят свои кулоны против поясов лиги Hardcore в неофициальной объединительной истории, громче которой сложно что-либо придумать.

