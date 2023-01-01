RCC Hard 15 (сериал, 2025) смотреть онлайн
2025, RCC Hard 15 1 сезон
Спортивный18+
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О сериале
Уральская лига кулачных боев приготовила для нас нечто особенное на юбилейном RCC HARD 15! Во главе турнира особняком стоят два поединка, которые можно назвать чемпионскими в квадрате. Прошедшие жесткий, кровавый путь на вершину чемпионы RCC HARD ставят свои кулоны против поясов лиги Hardcore в неофициальной объединительной истории, громче которой сложно что-либо придумать.
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