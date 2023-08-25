Ранняя пташка (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Молодая девушка устраивается работать в компанию и встречает свою любовь. Турецкий ромком для поклонников «Постучись в мою дверь». Санем — жизнерадостная девушка, которая следит за магазинчиком своего больного отца. Ей приходится вставать рано утром, чтобы все успевать, поэтому друзья прозвали ее Ранней пташкой. Чтобы не выходить замуж за друга детства, девушка устраивается в рекламное агентство и знакомится с красавцем Джаном. Мужчина совсем недавно вернулся из длительного путешествия, чтобы возглавить компанию отца. Между молодыми людьми вспыхивают сильные чувства, однако им придется побороться за свою любовь. Оставайтесь с Wink и включайте мелодраму «Ранняя пташка» — турецкий сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Рейтинг
- ЧБРежиссёр
Чагры
Байрак
- АЧРежиссёр
Айтач
Чичек
- ДОАктриса
Демет
Оздемир
- Актёр
Джан
Яман
- ОСАктриса
Ознур
Серчелер
- БЕАктёр
Берат
Енильмез
- ОТАктриса
Озлем
Токаслан
- БТАктёр
Биранд
Тунджа
- ДЭАктёр
Джихан
Эрджан
- ТКАктриса
Тугче
Кумрал
- Актёр
Аныл
Челик
- Актриса
Фери
Байджу Гюлер
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова