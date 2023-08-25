Ранняя пташка. Сезон 1
Ранняя пташка (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Erkenci Kus
Комедия, Драма18+

О сериале

Молодая девушка устраивается работать в компанию и встречает свою любовь. Турецкий ромком для поклонников «Постучись в мою дверь». Санем — жизнерадостная девушка, которая следит за магазинчиком своего больного отца. Ей приходится вставать рано утром, чтобы все успевать, поэтому друзья прозвали ее Ранней пташкой. Чтобы не выходить замуж за друга детства, девушка устраивается в рекламное агентство и знакомится с красавцем Джаном. Мужчина совсем недавно вернулся из длительного путешествия, чтобы возглавить компанию отца. Между молодыми людьми вспыхивают сильные чувства, однако им придется побороться за свою любовь. Оставайтесь с Wink и включайте мелодраму «Ранняя пташка» — турецкий сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

