Ранняя пташка (сериал, 2018) смотреть онлайн

Слушайте свое сердце, даже если оно говорит совсем не то, что вы ожидали услышать. Турецкая комедийная драма «Ранняя пташка» — сериал об офисной жизни, полной интриг, конкуренции и, конечно же, любви.



Романтичная Санем мечтает о писательстве и приключениях, но вынуждена приглядывать за магазинчиком больного отца. К сожалению, семья не разделяет интересов девушки и считает, что той стоит меньше витать в облаках, а больше думать о реальном мире. И вообще, пора бы замуж. Чтобы избежать нежеланного брака, Санем устраивается на работу в модное рекламное агентство, где знакомится с Джаном — сыном владельца компании. Между молодыми людьми проскакивает искра чувств, но легкими их отношениям вряд ли получатся.



Романтика, юмор и искренние чувства — если вы искали теплый и светлый сериал, то обратите внимание на телешоу «Ранняя пташка». Смотреть его стоит тем, кто любит эмоции, красивую картинку и ярких, харизматичных героев.

