Ранняя пташка (сериал, 2018) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Слушайте свое сердце, даже если оно говорит совсем не то, что вы ожидали услышать. Турецкая комедийная драма «Ранняя пташка» — сериал об офисной жизни, полной интриг, конкуренции и, конечно же, любви.
Романтичная Санем мечтает о писательстве и приключениях, но вынуждена приглядывать за магазинчиком больного отца. К сожалению, семья не разделяет интересов девушки и считает, что той стоит меньше витать в облаках, а больше думать о реальном мире. И вообще, пора бы замуж. Чтобы избежать нежеланного брака, Санем устраивается на работу в модное рекламное агентство, где знакомится с Джаном — сыном владельца компании. Между молодыми людьми проскакивает искра чувств, но легкими их отношениям вряд ли получатся.
Романтика, юмор и искренние чувства — если вы искали теплый и светлый сериал, то обратите внимание на телешоу «Ранняя пташка». Смотреть его стоит тем, кто любит эмоции, красивую картинку и ярких, харизматичных героев.
Рейтинг
- ЧБРежиссёр
Чагры
Байрак
- АЧРежиссёр
Айтач
Чичек
- ДОАктриса
Демет
Оздемир
- Актёр
Джан
Яман
- ОСАктриса
Ознур
Серчелер
- БЕАктёр
Берат
Енильмез
- ОТАктриса
Озлем
Токаслан
- БТАктёр
Биранд
Тунджа
- ДЭАктёр
Джихан
Эрджан
- ТКАктриса
Тугче
Кумрал
- Актёр
Аныл
Челик
- Актриса
Фери
Байджу Гюлер
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова