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Радио «Романтика»
1-й сезон

Радио «Романтика» (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Radio romaenseu 16 серий
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Из-за слепоты матери Сон Гы-рим с детства слушала радио, поэтому взрослой девушка стала работать сценаристом радиопрограмм. Но писатель она не самый талантливый, и когда руководство решает закрыть еe передачу, Гы-рим неожиданно удаeтся пригласить ведущим известного актeра.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb