Радио «Романтика». Серия 9
Wink
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Радио «Романтика»
1-й сезон
9-я серия
8.92018, Radio romaenseu
Мелодрамы16+

Радио «Романтика» (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Из-за слепоты матери Сон Гы-рим с детства слушала радио, поэтому взрослой девушка стала работать сценаристом радиопрограмм. Но писатель она не самый талантливый, и когда руководство решает закрыть еe передачу, Гы-рим неожиданно удаeтся пригласить ведущим известного актeра.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb