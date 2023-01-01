Радио «Романтика»
Wink
Сериалы
Радио «Романтика»
8.92018, Radio romaenseu 1 сезон
Мелодрамы16+

Радио «Романтика» (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Из-за слепоты матери Сон Гы-рим с детства слушала радио, поэтому взрослой девушка стала работать сценаристом радиопрограмм. Но писатель она не самый талантливый, и когда руководство решает закрыть еe передачу, Гы-рим неожиданно удаeтся пригласить ведущим известного актeра.

Все сезоны сериала Радио «Романтика» смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb