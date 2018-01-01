8.92018, Radio romaenseu
Мелодрамы16+
Радио «Романтика» (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+65 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+65 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+66 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+68 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+66 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+66 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+66 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+66 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+66 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+66 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+65 мин
Радио «Романтика»
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Из-за слепоты матери Сон Гы-рим с детства слушала радио, поэтому взрослой девушка стала работать сценаристом радиопрограмм. Но писатель она не самый талантливый, и когда руководство решает закрыть еe передачу, Гы-рим неожиданно удаeтся пригласить ведущим известного актeра.
Сериал Радио «Романтика» 1 сезон 8 серия смотреть онлай�н бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb