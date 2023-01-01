Пушастики (мультсериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Пушастики постоянно попадают в �разные приключения и нелепые ситуации. Например, пытаются сделать сюрприз принцессе Мелине на праздник, вернуть пропавшие добрые сны, раскрыть тайну загадочных следов в лесу и спасти цветочную корону. И, конечно, по пути они встречают новых друзей: Пчелку Бри, Павлина Паолу, Тигра Тилли и Единолога Улу. Вместе веселее!



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