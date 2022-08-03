Пушастики (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Пушастики постоянно попадают в разные приключения и нелепые ситуации. Например, пытаются сделать сюрприз принцессе Мелине на праздник, вернуть пропавшие добрые сны, раскрыть тайну загадочных следов в лесу и спасти цветочную корону. И, конечно, по пути они встречают новых друзей: Пчелку Бри, Павлина Паолу, Тигра Тилли и Единолога Улу. Вместе веселее!
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
8.2 КиноПоиск