Пушастики (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Пушастики постоянно попадают в разные приключения и нелепые ситуации. Например, пытаются сделать сюрприз принцессе Мелине на праздник, вернуть пропавшие добрые сны, раскрыть тайну загадочных следов в лесу и спасти цветочную корону. И, конечно, по пути они встречают новых друзей: Пчелку Бри, Павлина Паолу, Тигра Тилли и Единолога Улу. Вместе веселее!

