Прости меня.... Сезон 1
Wink
Сериалы
Прости меня...
1-й сезон

Прости меня... (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

8.02026, Прости меня.... Сезон 1 76 серий
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Порой судьба преподносит сложные жизненные ситуации, которые невозможно решить без профессиональной помощи. В основе сериала лежат истории людей, которые не смогли справиться со своей проблемой и обратились к психологам проекта. Каждая серия посвящена истории одного клиента. В центре сюжета: конфликты в семье, на работе, проблемы во взаимоотношениях поколений, кризис среднего возраста.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг