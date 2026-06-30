Прости меня.... Сезон 1. Серия 69
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Прости меня...
1-й сезон
69-я серия
7.82026, Прости меня.... Сезон 1. Серия 69
Мелодрама16+

Прости меня... (сериал, 2026) сезон 1 серия 69 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Порой судьба преподносит сложные жизненные ситуации, которые невозможно решить без профессиональной помощи. В основе сериала лежат истории людей, которые не смогли справиться со своей проблемой и обратились к психологам проекта. Каждая серия посвящена истории одного клиента. В центре сюжета: конфликты в семье, на работе, проблемы во взаимоотношениях поколений, кризис среднего возраста.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

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