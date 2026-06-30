Порой судьба преподносит сложные жизненные ситуации, которые невозможно решить без профессиональной помощи. В основе сериала лежат истории людей, которые не смогли справиться со своей проблемой и обратились к психологам проекта. Каждая серия посвящена истории одного клиента. В центре сюжета: конфликты в семье, на работе, проблемы во взаимоотношениях поколений, кризис среднего возраста.

