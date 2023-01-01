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Прорвемся
1-й сезон

Прорвемся (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32017, Ssam, maiwei 16 серий
Комедии, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Когда-то в школьные годы Ко Дон-ман занимался тхэквондо и грезил о профессиональном спорте. Сейчас же парень зарабатывает на жизнь участием в боях без правил. Чхве Э-ра надеялась стать диктором на телевидении, но вместо этого работает за информационной стойкой в универмаге. Эта история о том, что судьба часто складывается не так, как того желаешь, однако выбор — сдаваться или сражаться — всегда за тобой.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb