Прорвемся (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

С детства мы все мечтательны и полны прекрасных ожиданий от своего будущего, но жизнь не всегда складывается так, как мы этого хотим. Прочувствовали на себе несправедливость судьбы и главные герои этой истории: вместо детских фантазий и мечт о любимой профессии, счастливой жизни и известности пара влюбленных сталкивается с проблемами в реальности. Юноша мечтал стать олимпийским чемпионом по единоборствам — с самого детства все свое время он отдавал тренировкам на татами, но, чтобы хоть как-то существовать, парню приходится драться в клетке ринга на подпольных боях. Его подругу фортуна также обошла стороной — мечта о работе на корейском телевидении не воплотилась, и девушка продолжает трудиться в супермаркете.



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