Прорвемся (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+64 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+63 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+63 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Прорвемся
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
С детства мы все мечтательны и полны прекрасных ожиданий от своего будущего, но жизнь не всегда складывается так, как мы этого хотим. Прочувствовали на себе несправедливость судьбы и главные герои этой истории: вместо детских фантазий и мечт о любимой профессии, счастливой жизни и известности пара влюбленных сталкивается с проблемами в реальности. Юноша мечтал стать олимпийским чемпионом по единоборствам — с самого детства все свое время он отдавал тренировкам на татами, но, чтобы хоть как-то существовать, парню приходится драться в клетке ринга на подпольных боях. Его подругу фортуна также обошла стороной — мечта о работе на корейском телевидении не воплотилась, и девушка продолжает трудиться в супермаркете.
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