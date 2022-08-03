Прорвемся (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
Когда-то в школьные годы Ко Дон-ман занимался тхэквондо и грезил о профессиональном спорте. Сейчас же парень зарабатывает на жизнь участием в боях без правил. Чхве Э-ра надеялась стать диктором на телевидении, но вместо этого работает за информационной стойкой в универмаге. Эта история о том, что судьба часто складывается не так, как того желаешь, однако выбор — сдаваться или сражаться — всегда за тобой.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb