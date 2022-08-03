Прорвемся. Серия 6
Wink
Сериалы
Прорвемся
1-й сезон
6-я серия
9.32017, Ssam, maiwei
Комедия, Мелодрама18+

Прорвемся (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда-то в школьные годы Ко Дон-ман занимался тхэквондо и грезил о профессиональном спорте. Сейчас же парень зарабатывает на жизнь участием в боях без правил. Чхве Э-ра надеялась стать диктором на телевидении, но вместо этого работает за информационной стойкой в универмаге. Эта история о том, что судьба часто складывается не так, как того желаешь, однако выбор — сдаваться или сражаться — всегда за тобой.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb