Пропавший без вести (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, The Missing 8 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Во время чемпионата мира по футболу 2006 года британская семья теряет во Франции своего маленького сына посреди футбольной вакханалии. Это разрушает их брак. Спустя восемь лет отец пропавшего мальчика нанимает детектива, появились доказательства того, что ребенок все еще жив.
СтранаВеликобритания, США, Бельгия
ЖанрДрама
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ТШРежиссёр
Том
Шенкленд
- МСРежиссёр
Майкл
Сэмюэлс
- УМРежиссёр
Уильям
МакГрегор
- Актёр
Чеки
Карио
- АХАктриса
Анастасия
Хилл
- ДНАктёр
Джеймс
Несбитт
- ФОАктриса
Фрэнсис
О’Коннор
- КХАктриса
Кили
Хоуз
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- ЭДАктриса
Эмили
Декенн
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актриса
Лора
Фрейзер
- ЭХАктриса
Эбигейл
Хардингэм
- ГУСценарист
Гарри
Уильямс
- ДУСценарист
Джек
Уильямс
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- УГПродюсер
Уиллоу
Гриллз
- УНМонтажёр
Уна
Ни Гонила
- ГФОператор
Гарри
Филлипс
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски
- ДШКомпозитор
Доминик
Шеррер