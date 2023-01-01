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Пропавший без вести
Актёры и съёмочная группа сериала «Пропавший без вести»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пропавший без вести»

Режиссёры

Том Шенкленд

Том Шенкленд

Tom Shankland
Режиссёр
Майкл Сэмюэлс

Майкл Сэмюэлс

Michael Samuels
Режиссёр
Уильям МакГрегор

Уильям МакГрегор

William McGregor
Режиссёр

Актёры

Чеки Карио

Чеки Карио

Tchéky Karyo
АктёрJulien Baptiste
Анастасия Хилл

Анастасия Хилл

Anastasia Hille
АктрисаCelia Baptiste
Джеймс Несбитт

Джеймс Несбитт

James Nesbitt
АктёрTony Hughes
Фрэнсис О’Коннор

Фрэнсис О’Коннор

Frances O'Connor
АктрисаEmily Hughes
Кили Хоуз

Кили Хоуз

Keeley Hawes
АктрисаGemma Webster
Дэвид Моррисси

Дэвид Моррисси

David Morrissey
АктёрSam Webster
Эмили Декенн

Эмили Декенн

Émilie Dequenne
АктрисаLaurence Relaud
Джейсон Флеминг

Джейсон Флеминг

Jason Flemyng
АктёрMark Walsh
Лора Фрейзер

Лора Фрейзер

Laura Fraser
АктрисаEve Stone
Эбигейл Хардингэм

Эбигейл Хардингэм

Abigail Hardingham
АктрисаAlice Webster

Сценаристы

Гарри Уильямс

Гарри Уильямс

Harry Williams
Сценарист
Джек Уильямс

Джек Уильямс

Jack Williams
Сценарист

Продюсеры

Колин Кэллэндер

Колин Кэллэндер

Colin Callender
Продюсер
Уиллоу Гриллз

Уиллоу Гриллз

Willow Grylls
Продюсер

Монтажёры

Уна Ни Гонила

Уна Ни Гонила

Úna Ní Dhonghaíle
Монтажёр

Операторы

Гарри Филлипс

Гарри Филлипс

Garry Phillips
Оператор
Хьюберт Тачкановски

Хьюберт Тачкановски

Hubert Taczanowski
Оператор

Композиторы

Доминик Шеррер

Доминик Шеррер

Dominik Scherrer
Композитор