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Пропавший без вести

Пропавший без вести (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, The Missing 1 сезон
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Во время чемпионата мира по футболу 2006 года британская семья теряет во Франции своего маленького сына посреди футбольной вакханалии. Это разрушает их брак. Спустя восемь лет отец пропавшего мальчика нанимает детектива, появились доказательства того, что ребенок все еще жив.

Страна
Великобритания, США, Франция, Бельгия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пропавший без вести»