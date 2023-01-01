Продавец на полставки. Сезон 1
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Продавец на полставки
1-й сезон

Продавец на полставки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12020, Backstreet rookie 16 серий
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Южнокорейская дорама с Ким Ю-джон и Чи Чхан-уком о том, как любовь и взаимопонимание могут преодолеть любые преграды. Не пропустите яркий романтический сериал «Продавец на полставки» — 1 сезон доступен на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с юношей Чхве Дэ-хеном, который из-за внезапной болезни отца ищет продавца в семейный магазинчик. Неожиданно откликнувшаяся на объявление красавица оказывается той, кого он встретил случайно несколько лет назад. С тех пор девушка стала дерзкой и уверенной в себе, а ее поцелуй оставил неизгладимый след в памяти Дэ-хена.

Сможет ли владелец магазина устоять перед напором упрямой красотки, узнаете в комедии «Продавец на полставки», дорама (2020), — смотреть онлайн все серии вы можете в любое время на видеосервисе Wink!

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb