Продавец на полставки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Продавец на полставки
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- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Продавец на полставки
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Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Продавец на полставки
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Продавец на полставки
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Продавец на полставки
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Продавец на полставки
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Продавец на полставки
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Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+63 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Южнокорейская дорама с Ким Ю-джон и Чи Чхан-уком о том, как любовь и взаимопонимание могут преодолеть любые преграды. Не пропустите яркий романтический сериал «Продавец �на полставки» — 1 сезон доступен на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с юношей Чхве Дэ-хеном, который из-за внезапной болезни отца ищет продавца в семейный магазинчик. Неожиданно откликнувшаяся на объявление красавица оказывается той, кого он встретил случайно несколько лет назад. С тех пор девушка стала дерзкой и уверенной в себе, а ее поцелуй оставил неизгладимый след в памяти Дэ-хена.
Сможет ли владелец магазина устоять перед напором упрямой красотки, узнаете в комедии «Продавец на полставки», дорама (2020), — смотреть онлайн все серии вы можете в любое время на видеосервисе Wink!
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