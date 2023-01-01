Продавец на полставки (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+59 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+63 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+63 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+63 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+58 мин
Продавец на полставки
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Хозяин магазина нанимает в помощницы девушку, которая оказывается в него влюблена. Сериал «Продавец на полставки» ждет вас на Wink. Комедийная дорама со звездой «Хилера» и «Императрицы Ки» — Чи Чхан-уком.
Молодой парень Чхве Дэ Хен вместе с отцом управляет небольшим круглосуточным семейным магазинчиком. Когда родитель получает серьезную травму и оставляет работу, юноша принимает решение найти ему замену на ночную смену. По объявлению на эту вакансию откликается Сэт Бель — обаятельная и энергичная девушка. С ее присутствием количество посетителей в магазине удваивается, однако вскоре Дэ Хен обнаруживает, что с новой сотрудницей что-то не так…
Не терпится узнать, как события будут развиваться дальше? Тогда скорее включайте южнокорейский ромком «Продавец на полставки» — дорама (2020) смотреть онлайн с русской озвучкой вы можете прямо сейчас на видеопортале Wink!
Все сезоны сериала Продавец на полставки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.