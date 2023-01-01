Продавец на полставки (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хозяин магазина нанимает в помощницы девушку, которая оказывается в него влюблена. Сериал «Продавец на полставки» ждет вас на Wink. Комедийная дорама со звездой «Хилера» и «Императрицы Ки» — Чи Чхан-уком.



Молодой парень Чхве Дэ Хен вместе с отцом управляет небольшим круглосуточным семейным магазинчиком. Когда родитель получает серьезную травму и оставляет работу, юноша принимает решение найти ему замену на ночную смену. По объявлению на эту вакансию откликается Сэт Бель — обаятельная и энергичная девушка. С ее присутствием количество посетителей в магазине удваивается, однако вскоре Дэ Хен обнаруживает, что с новой сотрудницей что-то не так…



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