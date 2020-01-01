Продавец на полставки. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Продавец на полставки
1-й сезон
1-я серия

Продавец на полставки (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12020, Backstreet rookie
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Комедийная дорама о девушке, которая преследует свою первую любовь спустя годы после окончания школы. Управляющий семейным магазином Чхве Дэ Хен оказывается в затруднительном положении, когда его отец получает травму, и весь объем работы падает на молодого человека. Он дает объявление о поиске помощника, и вскоре находится подходящая кандидатура – энергичная и напористая Сет Бель, которая к тому же очень нравится покупателям, обеспечивая наплыв клиентов. Но однажды Чхве Дэ Хен узнает в ней дерзкую незнакомку, которая несколько лет назад ни с того ни с сего поцеловала его на улице. Оказывается, Сет Бель все эти годы только и ждала случая подобраться к парню, на которого запала еще в старших классах, и решительно настроена отбить Чхве Дэ Хена у его невесты. Но оценит ли он такой напор?

Сериал Продавец на полставки 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb