Продавец на полставки (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Комедийная дорама о девушке, которая преследует свою первую любовь спустя годы после окончания школы. Управляющий семейным магазином Чхве Дэ Хен оказывается в затруднительном положении, когда его отец получает травму, и весь объем работы падает на молодого человека. Он дает объявление о поиске помощника, и вскоре находится подходящая кандидатура – энергичная и напористая Сет Бель, которая к тому же очень нравится покупателям, обеспечивая наплыв клиентов. Но однажды Чхве Дэ Хен узнает в ней дерзкую незнакомку, которая несколько лет назад ни с того ни с сего поцеловала его на улице. Оказывается, Сет Бель все эти годы только и ждала случая подобраться к парню, на которого запала еще в старших классах, и решительно настроена отбить Чхве Дэ Хена у его невесты. Но оценит ли он такой напор?

